بيد البابا تواضروس.. رسامة 15 راهبة جديدة لدير "الأمير تادرس الشطبي"

شهد دير الأمير تادرس الشطبي للراهبات بحارة الروم، بالقاهرة اليوم الخميس، رهبنة ١٥ من طالبات الرهبنة بالدير بيد قداسة البابا تواضروس الثاني.

ووصل البابا تواضروس إلى الدير في ساعة مبكرة من صباح اليوم، وكان في استقباله رئيسة الدير تاماڤ أدروسيس وبعض من راهباته، حيث صلى صلوات رهبنة طالبات الرهبنة، وهن:

الراهبة إيليانا

الراهبة أوجاي

الراهبة مورا

الراهبة بارُّوسيِّا

الراهبة ثاؤفيلا

الراهبة بلامونا

الراهبة چيروما

الراهبة فابيولا

الراهبة بافلينا

الراهبة أوجانيا

الراهبة سوچينا

الراهبة أباهورا

الراهبة لورا

الراهبة داڤيدا

الراهبة كلارا

شارك في الصلوات من أحبار الكنيسة أصحاب النيافة الأنبا دانيال مطران المعادي وسكرتير المجمع المقدس، والأنبا دانيال الأنبا بولا أسقف ورئيس دير القديس الأنبا بولا بالبحر الأحمر، ومقرر لجنة الرهبنة وشؤون الأديرة بالمجمع المقدس، والأنبا ماركوس أسقف دمياط وكفر الشيخ والبرارى، وعدد من رئيسات أديرة الراهبات بالقاهرة، ومجمع راهبات الدير.