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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رئيس العراق: نجدد دعمنا لصمود الشعب الفلسطيني أمام عدوان الكيان الصهيوني

رئيس العراق
رئيس العراق

قال عبداللطيف جمال رشيد، رئيس جمهورية العراق، “نلتقي اليوم بالتزامن مع استمرار تداعيات العدوان الذى يشنه الكيان الصهيوني على الشعب الفلسطيني فى انتهاك لأحكام القانون الدولي والإنساني”.

وأضاف رئيس جمهورية العراق، خلال كلمته اليوم بالقمة العربية الـ33 “هذا العدوان أدي استشهاد وإصابة وتشريد أكثر من 100 ألف فلسطيني وبما يعد إيادة جماعية بكل المقاييس، والعراق تجدد دعمها لصمود الشعب الفلسطيني فى مواجهة تلك الهجومات المستمرة”.

وتابع: “يدعم العراق كل تطور إيجابي يصل فيه فى سوريا والحفاظ على وحدة أراضيها والعمل على تطهيرها، أما بشأن ما يجري فى جنوب السودان، فندعو إلى وقف جميع أعمال العنف واللجوء إلى الحوار للتوصل إلى حل حقيقي للأزمة”.

وأكد أن العراق تدعم لتحقيق الاستقرار السياسي فى السودان، كما تجدد دعمها الكامل لتجاوز أشقائها فى لبنان تحدياته الإقتصادية، إضافة إلى مساندة جميع الجهود الداعية لإعادة الأمن والإستقرار فى ليبيا".

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