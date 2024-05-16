القمة العربية تدين العدوان الإسرائيلي الوحشي لاستهدافه اجتياح مدينة رفح الفلسطينية

شدد قرار القادة العرب الصادر عن القمة العربية الثلاثة والثلاثين التي تعقد بمملكة البحرين، على الإدانة الشديدة للعدوان الإسرائيلي الوحشي الذي يستهدف اجتياح مدينة رفح التي تؤوي نحو 1.5 مليون مواطن ونازح قسرياً.

وأدان القرار سيطرة إسرائيل على معبر رفح البري ومحور صلاح الدين (فيلادلفيا الأمر الذي سيؤدي إلى مزيد من خنق قطاع غزة وارتكاب مزيد من المجازر الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني، والإمعان في جريمة الإبادة الجماعية والتهجير القسري للمواطنين الفلسطينيين إلى خارج الأرض الفلسطينية، بعد تهجيرهم داخلياً من خلال العدوان عليهم ودفعهم منهجياً للنزوح نحو أقصى جنوب قطاع غزة على مقربة من الحدود مع جمهورية مصر العربية ومنع عودتهم إلى أماكن سكناهم.

وأكد القرار على أن ارتكاب إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، لجريمة تهجير الشعب الفلسطيني خارج أرضه، يُعتبر انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي الإنساني، واعتداء على الأمن القومي العربي، وسيؤدي إلى انهيار فرص السلام في منطقة الشرق الأوسط، وتوسع وتفاقم الصراع في المنطقة.

وشدد القرار على تنفيذ قرار القمة العربية الإسلامية المشتركة الرياض - 2023) لكسر الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة وفرض إدخال قوافل مساعدات إنسانية عربية وإسلامية ودولية، براً وبحراً وجواً، تشمل الغذاء والدواء والوقود بشكل كاف ومتواصل، إلى كامل القطاع، شماله وجنوبه، ودعوة المنظمات الدولية ذات الصلة إلى المشاركة في كسر الحصار، وتأكيد ضرورة دخول هذه المنظمات إلى القطاع، وحماية طواقمها وتمكينها من القيام بدورها بشكله كامل.