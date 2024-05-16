عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إعلان البحرين يؤكد علي ضرورة انسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة ورفع الحصار

ارشيفي
ارشيفي

أكد إعلان البحرين علي ضرورة انسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة ورفع الحصار عن القطاع مشددا علي ضرورة تمكين الأونروا من العمل وتوفير الدعم المالي لها للقيام بمسؤولياتها بحرية وأمان.

وشدد إعلان البحرين علي إدانة عرقلة إسرائيل لوقف النار وإمعانها في الحرب على غزة.

كما أدان إعلام البحرين  توسيع العدوان الإسرائيلي على رفح رغم التحذيرات الدولية وكذا إدانة سيطرة إسرائيل على معبر رفح لإمعانها في حصار قطاع غزة.

وطالب إعلان البحرين إسرائيل بالانسحاب من رفح من أجل ضمان النفاذ الإنساني الآمن، مشيرا الي أن القضية الفلسطينية القضية المركزية وعصب السلام والاستقرار في المنطقة.

ودعا الإعلان لعقد مؤتمر دولي للسلام واتخاذ خطوات لا رجعة فيها بشأن حل الدولتين، مطالبا المجتمع الدولي تنفيذ قراراته بضرورة انسحاب إسرائيلي من الأراضي العربية المحتلة عام 1967.

وقال إعلان البحرين: نحذر من خطورة التصعيد الأخير في المنطقة وانعكاساته على الأمن والاستقرار الإقليمي و ندعو لنشر قوات حفظ سلام دولية في الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى حين تنفيذ حل الدولتين وكذا ندعو الفصائل الفلسطينية للانضواء تحت مظلة منظمة التحرير الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.

وأضاف إعلان البحرين: ندعو إلى الالتزام باتفاق جدة بغية التوصل إلى وقف لإطلاق النار في السودان.

كما دعا أيضا الجيش السوداني وقوات الدعم السريع إلى الانخراط المباشر في مبادرات تسوية الأزمة مشيرا إلي أن الأمن المائي لمصر والسودان جزء لا يتجزأ من الأمن المائي العربي.

وأعرب الإعلان أيضا عن رفض أنشطة الجماعات المسلحة التي تعمل خارج سيادة الدول

كما أكد الإعلان عن دعم العراق في أمنه المائي ونقف مع ما يتخذه من إجراءات للحفاظ عليه.

واكد إعلان البحرين على التمسك بحرية الملاحة البحرية في المياه الدولية. 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

4 جنيهات رسميًا|مفاجأة سارة بشأن الدولار بعد وصول الدفعة الثانية من رأس الحكمة

رحلة الصحراء.. تطورات جديدة في قضية فتاة أوبر نبيلة عوض

موعد صرف معاشات شهر يونيو 2024

70 جنيهًا|تراجع غير مسبوق في أسعار البيض لأول مرة.. والدواجن مفاجأة

شاومينج ينشر امتحان عربي الإعدادية بالقاهرة.. ويؤكد: جار الحل

أزمة عاجلة قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي والترجي

تتجاوز 40 درجة.. الأرصاد تحذر من موجة حر شديدة تضرب مصر

سيدة كرداسة: تركت منزل زوجي فهددني ابن أخيه بصوري بدون هدوم| تحقيقات

ترشيحاتنا

وفد جنوب أفريقيا يدعو «العدل الدولية» لفرض تدابير إضافية لحماية الفلسطينيين

أزمة تصريحات حسام حسن تصل البرلمان.. ومطالب بتعيين متحدث اعلامى لمنتخب مصر

ممثل عمان: الدول العربية لن تتغلب على التحديات إلا بالاتحاد

سياسة حافة الهاوية لن تجدي| 4 رسائل شديدة اللهجة من الرئيس السيسي بالقمة العربية.. تعرف عليها

حقيقة إلغاء شهادة الـ 27% في البنوك.. فيديو

شاهد| بي واي دي شارك 2025 البيك أب


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لوك ومكياج غريب.. ياسمين عبد العزيز تشعل السوشيال ميديا

حركة واحدة هتخلى الطعم جبار.. أسرار طريقة عمل محشي الباذنجان

طريقة عمل أرز بالفواكه المجففة والمكسرات

فستان جريء.. لقاء الخميسي تستعرض جمالها | شاهد

فيديو

اليوم بداية الموجة الحارة.. اعرف درجات الحرارة وحالة الطقس

أطول إجازة رسمية .. موعد عيد الأضحى ووقفة عرفات فلكيًا في مصر

الدولار يتراجع من جديد .. وهذا سعر الذهب عيار 21 الآن

الموج الأحمر-7.. اقتحام جزيرة ساحلية تحت غطاء نيران القوات الجوية بمشاركة مصر و4 دول

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الدراما والبرامج التلفزيونية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: دعوة للتأمل في الزهور

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: هروب ديكارت! في الطريق إلى معرفة جديدة

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: فخ التورط الأوروبي في أوكرانيا

هند عصام

هند عصام تكتب: أكاذيب مفضوحة

د. الشيماء المشد

د. الشيماء المشد تكتب: تطورات التسويق عبر الزمن

محمد مخلوف

محمد مخلوف يكتب: "مستقبل مصر ".. الصحراء أصبحت جنة خضراء

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: تحولات في صناعة الأفلام بعد جائحة كوفيد-19

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-