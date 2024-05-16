إعلان البحرين يؤكد علي ضرورة انسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة ورفع الحصار

أكد إعلان البحرين علي ضرورة انسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة ورفع الحصار عن القطاع مشددا علي ضرورة تمكين الأونروا من العمل وتوفير الدعم المالي لها للقيام بمسؤولياتها بحرية وأمان.

وشدد إعلان البحرين علي إدانة عرقلة إسرائيل لوقف النار وإمعانها في الحرب على غزة.

كما أدان إعلام البحرين توسيع العدوان الإسرائيلي على رفح رغم التحذيرات الدولية وكذا إدانة سيطرة إسرائيل على معبر رفح لإمعانها في حصار قطاع غزة.

وطالب إعلان البحرين إسرائيل بالانسحاب من رفح من أجل ضمان النفاذ الإنساني الآمن، مشيرا الي أن القضية الفلسطينية القضية المركزية وعصب السلام والاستقرار في المنطقة.

ودعا الإعلان لعقد مؤتمر دولي للسلام واتخاذ خطوات لا رجعة فيها بشأن حل الدولتين، مطالبا المجتمع الدولي تنفيذ قراراته بضرورة انسحاب إسرائيلي من الأراضي العربية المحتلة عام 1967.

وقال إعلان البحرين: نحذر من خطورة التصعيد الأخير في المنطقة وانعكاساته على الأمن والاستقرار الإقليمي و ندعو لنشر قوات حفظ سلام دولية في الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى حين تنفيذ حل الدولتين وكذا ندعو الفصائل الفلسطينية للانضواء تحت مظلة منظمة التحرير الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.

وأضاف إعلان البحرين: ندعو إلى الالتزام باتفاق جدة بغية التوصل إلى وقف لإطلاق النار في السودان.

كما دعا أيضا الجيش السوداني وقوات الدعم السريع إلى الانخراط المباشر في مبادرات تسوية الأزمة مشيرا إلي أن الأمن المائي لمصر والسودان جزء لا يتجزأ من الأمن المائي العربي.

وأعرب الإعلان أيضا عن رفض أنشطة الجماعات المسلحة التي تعمل خارج سيادة الدول

كما أكد الإعلان عن دعم العراق في أمنه المائي ونقف مع ما يتخذه من إجراءات للحفاظ عليه.

واكد إعلان البحرين على التمسك بحرية الملاحة البحرية في المياه الدولية.