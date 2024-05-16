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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

برلماني: كلمة الرئيس السيسي أمام القمة العربية كشفت الوجه القبيح للاحتلال الإسرائيلي

النائب نادر الخبيري،
النائب نادر الخبيري، عضو مجلس النواب

أشاد النائب نادر الخبيري، عضو مجلس النواب، بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى بالقمة العربية 33 المقامة فى دولة البحرين، التي تطرقت للعديد من النقاط، بداية من موقف مصر الداعم والثابت حيال القضية الفلسطينية، وحق الشعوب فى تقرير مصيرها والعيش بأمان، واستمرار إسرائيل في التهرب من مسؤولياتها.

وقال الخبيري، في تصريحات صحفية له، إن كلمة الرئيس السيسي كشفت الوجه القبيح للاحتلال الإسرائيلي وإدعاءاته الكاذبة وجرائمه المستمرة تجاه الشعب الفلسطيني الأعزل.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن كلمة الرئيس السيسي بمثابة تجسيد لموقف مصر الثابت والداعم للقضية الفلسطينية العادلة، ورفضها القاطع لسياسة الاحتلال الإسرائيلي العدوانية، ومساعيها الدؤوبة لوقف إطلاق النار، وتحقيق السلام في المنطقة.

وأكد النائب نادر الخبيري، أن الرئيس السيسي وضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته وفضح زيف الادعاءات الإسرائيلية، وكشف عن معاناة الشعب الفلسطيني تحت وطأة الحصار الظالم والقصف المدمر. 

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن حرص الرئيس السيسي على تأكيد الثوابت المصرية في القضية الفلسطينية، وهي رفض تصفية القضية الفلسطينية ورفض تهجير الفلسطينيين أو نزوحهم قسرياً وهو الموقف الذي أعلنته مصر منذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة.

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