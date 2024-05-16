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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الصومال تشارك في محادثات سلامة وأمن الطيران بشرق أفريقيا

صدى البلد

شارك وزير النقل والطيران المدني في الحكومة الفيدرالية الصومالية، عضو البرلمان عثمان إيجال، بنشاط في اجتماع حاسم عقد في ستون تاون، زنجبار، بتنزانيا لتعزيز سلامة وأمن السفر الجوي الإقليمي.

وقالت وكالة الأنباء الصومالية إن هذا الاجتماع، الذي دعت إليه هيئة الطيران التابعة لجماعة شرق أفريقيا (EAC)، جزءًا من سلسلة من المناقشات التي تركز على الجوانب الحاسمة لسلامة الطيران المدني وأمنه داخل البلدان الأعضاء في مجموعة شرق إفريقيا. ويؤكد هذا الحدث الجهود الجماعية لتعزيز معايير وبروتوكولات الطيران، وضمان رفاهية الركاب وسلامة عمليات الطيران في جميع أنحاء المنطقة والعالم.

وافتتح رئيس زنجبار الدكتور حسين علي مويني الدورة، إيذانا ببداية ما يعد بحوار مثمر يهدف إلى تعزيز التعاون والتنمية بين دول شرق أفريقيا.

الصومال سلامة وأمن الطيران في شرق أفريقيا الطيران في شرق أفريقيا

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