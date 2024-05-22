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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

بـ 6000 جنيه .. موبايل Realme رائع مش هتعرف تفرقه عن iPhone

Realme C53
Realme C53

 في خطوة ذكية من Realme، يعد الهاتف الذكي Realme C53،  خيارًا مثاليًا للباحثين عن هاتف ذكي بميزات عصرية وسعر مناسب. يتميز الهاتف بتصميمه الأنيق يشبه تصميم هواتف iPhone، مما يجعله خيارًا جذابًا لمحبي هواتف Apple الذين يبحثون عن بديل أكثر اقتصادية.

 

مواصفات هاتف Realme C53:

 

* الشاشة: شاشة LCD بحجم 6.5 بوصة بدقة 2400 × 1080 بكسل، معدل تحديث 90 هرتز

* المعالج: معالج Unisoc T612

* الذاكرة: 4 جيجابايت أو 6 جيجابايت أو 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، 128 جيجابايت أو 256 جيجابايت من التخزين

* الكاميرا الخلفية: كاميرا رباعية بدقة 50 ميجابكسل (رئيسية) + 2 ميجابكسل (ماكرو) + 2 ميجابكسل (عمق)

* الكاميرا الأمامية: كاميرا بدقة 8 ميجابكسل

* البطارية: بطارية بسعة 5000 مللي أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 10 واط

* نظام التشغيل: Android 12 مع واجهة Realme UI 3.0

* الألوان: الأسود والأزرق والأخضر

 

السعر:

 

يتوفر هاتف Realme C53 بسعر يبدأ من 6000 جنيه.

 

مميزات الهاتف:

 

* تصميم أنيق يشبه iPhone: يتميز الهاتف بتصميمه الخلفي المسطح وإطاره المعدني الأنيق، مما يمنحه مظهرًا مشابهًا لهواتف iPhone.

* شاشة كبيرة: تأتي شاشة الهاتف بحجم 6.5 بوصة بدقة عالية، مما يوفر تجربة مشاهدة ممتعة.

* كاميرا جيدة: يتميز الهاتف بكاميرا رباعية بدقة 50 ميجابكسل، قادرة على التقاط صور عالية الجودة في مختلف الظروف.

* بطارية تدوم طويلاً: تأتي بطارية الهاتف بسعة 5000 مللي أمبير، مما يضمن لك استخدامًا طويلاً دون الحاجة إلى إعادة الشحن.

* سعر مناسب: يُعد سعر الهاتف مناسبًا لميزانية العديد من المستخدمين، خاصةً مع الميزات التي يقدمها.

 

العيوب:

 

* معالج متوسط: يأتي الهاتف بمعالج Unisoc T612، وهو معالج متوسط ​​قد لا يكون كافيًا لتشغيل بعض الألعاب والتطبيقات الثقيلة بسلاسة.

* شحن بطيء: يدعم الهاتف الشحن السريع بقوة 10 واط فقط، وهو ما قد يعتبر بطيئًا بالنسبة لبعض المستخدمين.

**بشكل عام، يُعد هاتف Realme C53 خيارًا ممتازًا للباحثين عن هاتف ذكي بسعر معقول وميزات عصرية، خاصةً مع تصميمه الأنيق يشبه iPhone.

 

ملاحظة:

 

* قد تختلف الأسعار والتوافر حسب المنطقة.

* تأكد من مراجعة المواصفات الكاملة للهاتف قبل الشراء.

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