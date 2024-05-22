للمرة الثانية| السرطان يهاجم أسماء الأسد.. هل ستنجو منه؟

أعلنت الرئاسة السورية، أمس الثلاثاء، إصابة السيدة الأولى أسماء الأسد بمرض سرطان الدم المعروف بـ «لوكيميا»، حيث أثبتت الفحوصات أنه تم تشخيص إصابتها بمرض الابيضاض النقوي الحاد…

إصابة أسماء الأسد بـ لوكيميا

أعلنت الرئاسة السورية، في بيان لها، أمس الثلاثاء، عن إصابة السيدة الأولى أسماء الأسد بمرض سرطان الدم المعروف بـ «لوكيميا»، وبحسب البيان فإنها ستخضع لبروتوكول علاجي متخصص يتطلب شروط العزل مع تحقيق التباعد الاجتماعي المناسب، لذا فغنها ستبتعد عن العمل المباشر والمشاركة في الفعاليات والأنشطة كجزء من خطة العلاج.

وتختلف أعراض ابيضاض الدم باختلاف نوعه. تشمل العلامات والأعراض المعتادة له؛ مثل الحمى، والإرهاق والضعف، والعدوى المتكررة، وفقدان الوزن، وتضخم العقد اللمفية والكبد أو الطحال، وسهولة النزيف أو الكدمات، ونزيف الأنف المتكرر، وبقع حمراء صغيرة في الجلد، وفرط التعرق، وألم في العظم أو إيلام عند اللمس.

ليست المرة الأولى لإصابتها بالسرطان

في عام 2018، أعلنت الرئاسة السورية إصابة أسماء الأسد بسرطان الثدي، وبعد خضوعها لرحلة علاج ، استجابت للعلاج، وشُفيتت منه.

عن أسماء الأسد…

وُلدت أسماء الأسد، في لندن في 11 أغسطس عام 1975م، ونشأت في بريطانيا، ثم جاءت إلى سوريا بعد لقاء رأس النظام بشار الأسد، وتزوجت منه عام 2000، أي منذ 24 عام، وأنجبت ثلاثة أبناء هم «حافظ وزين وكريم».

حصلت أسماء الأسد على بكالوريوس في علوم الكمبيوتر، وتدربت على العمل المصرفي في نيويورك، ووالدها طبيب قلب يعمل في بريطانيا يُدعى فواز الأخرس، ووالدتها دبلوماسية اسمها سحر عطري، وتحمل إجازة جامعية من كينجز كوليدج في لندن

أٌصيبت أسماء الأسد، البالغة من العمر 48 عام، بمرض سرطان الثدي عام 2018، وتم تشخيص إصابتها بورم خبيث في الثدي، وتعافت منه بشكل تام في أغسطس 2019،، وقالت السيدة الأولى في سوريا حينها:

«رحلتي انتهت.. الحمد لله خلصت، انتصرت على السرطات بالكامل».