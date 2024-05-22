وزير الصناعة الإماراتي: الكوادر المحلية أثبتت قدرتها على خلق إستراتيجيات مؤثرة عالميا

قال الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي، إن الكوادر الإماراتية أثبت كفاءة وقدرة عالية على وضع استراتيجيات كان لها أثر في ترسيخ الريادة العالمية لدولة الإمارات العربية المتحدة في العديد من المجالات المختلفة بما فيها المجال الصناعي، وبالتالي تبوأت الدولة صدارة العديد من المؤشرات الإقليمية المتخصصة في المجال الصنعي.

وأشار، في رده على سؤال خلال جلسة المجلس الوطني الاتحادي اليوم، إلى أن نسبة التوطين في الوزارة وصلت إلى 81.66%، مشيداً في الوقت نفسه بدور الكوادر الإماراتية في تعزيز مكانة الدولة وخلق استراتيجيتها الحالية، ومساهماتهم النوعية في الكثير من الإنجازات والتي كان لها دور أساسي وملموس من الناحية الاقتصادي والاجتماعية، فضلاً عن انجاح مبادرات الدولة الصناعية المبنية على التكنولوجيا النظيفة.

وتطرق إلى عدد من المبادرات التي نفذتها الوزارة بشأن رفع نسب التوطين في القطاع الصناعي على مستوى الدولة، بما فيها برنامج «مصنعين» الذي كان له دور في تأهيل وتدريب الكادر البشري المواطن وتمكينهم من شغل بعض الوظائف في القطاع الصناعي بما يوائم مع متطلبات السوق الصناعي في الدولة.

وبحسب الأرقام، فقد ساهم البرنامج في توظيف 505 إماراتيين في النسخة الأولى من المعرض، إضافة إلى توفير 885 فرصة عملة في الدورة الثانية، منها 150 وظيفة ملائمة لفئة أصحاب الهمم.