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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

القاهرة الإخبارية تعيد الإعلامية ريهام إبراهيم إلى الشاشة

الإعلامية ريهام إبراهيم
الإعلامية ريهام إبراهيم

طلّت الإعلامية ريهام إبراهيم، عبر شاشة قناة القاهرة الإخبارية، من خلال تقديم إحدى التغطيات الإخبارية، حيث لقي ظهورها إشادة كبيرة بالوسط الإعلامي احتفاءً بعودتها للشاشة مرة أخرى من خلال قناة القاهرة الإخبارية - المنصة الإخبارية الأحدث والأهم والأكثر صعودًا وانتشارًا خلال العام الماضي.

وستنضم ريهام إبراهيم رسميًا لفريق مقدمي النشرات والتغطيات على شاشة القاهرة الإخبارية، في وقت تعج فيه المنطقة بالأحداث المتوالية، حيث تواصل قناة القاهرة الإخبارية في المقابل عمليات التطوير الدائم حفاظًا على قيمتها الكبيرة التي انطلقت بها منذ اليوم الأول.

جدير بالذكر أن ريهام إبراهيم إحدى الوجوه الإعلامية التي انطلقت من خلال التلفزيون المصري، وحققت نجاحات كبيرة، حيث بدأت مشوارها فى إذاعة صوت العرب، ثم انتقلت للعمل فى قناة النيل للأخبار كمراسلة ميدانية، ثم عملت كمذيعة هواء وتغطيات إخبارية ثم اتجهت للعمل فى قطاع الأخبار وشاركت فى تقديم نشرتى السادسة التاسعة وبرنامج «صباح الخير يا مصر» ثم عملت فى قنوات النهار وإكسترا نيوز وسى بى سى وشاركت فى تقديم مهرجانات مثل «الإسكندرية» و«الإعلام العربى».

واختيرت الإعلامية ريهام إبراهيم عضوًا في اللجنة التأسيسية لنقابة الإعلاميين، منذ أنشائها برئاسة الإعلامي الراحل حمدي الكُنيسي.

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