أخبار التكنولوجيا|أرخص هاتف Oppo Reno في مصر وبسعر أقل منافس قوي من سامسونج يتفوق على iPhone 15

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

أرخص هاتف Oppo Reno في مصر.. قيمة استثنائية مقابل السعر

يبحث العديد من مستخدمي الهواتف الذكية عن هاتف ذكي يقدم ميزات ممتازة بسعر مناسب، خاصة مع ازدياد تنوع الخيارات في السوق، ونظرًا لسمعة Oppo المميزة في مجال الهواتف الذكية، يتساءل الكثيرون عن أرخص هاتف Oppo Reno في مصر.

وداعا Apple Watch.. سامسونج تطلق ساعات ذكية قريبا بأسعار بسيطة

كشفت تسريبات عن استعداد سامسونج لإطلاق ساعتين ذكيتين جديدتين: Galaxy Watch Ultra وساعة Galaxy Watch FE.

ومن المتوقع أن تعمل ساعة Galaxy Watch Ultra بنظام التشغيل Wear OS 5 مع واجهة One UI Watch 6 من سامسونج.

بسعر أقل .. منافس قوي من سامسونج يتفوق على iPhone 15

تم إطلاق هاتف Samsung Galaxy S24 Ultra رسميًا في 2024، وهو هاتف ذكي متطور يقدم العديد من الميزات التي تتفوق على iPhone 15، بما في ذلك:

الشاشة: يتميز Galaxy S24 Ultra بشاشة Dynamic AMOLED 2X بحجم 6.8 بوصة، مع معدل تحديث 120 هرتز ودقة 3088 × 1440 بكسل، بينما تأتي شاشة iPhone 15 بشاشة Super Retina XDR OLED بحجم 6.1 بوصة، مع معدل تحديث 60 هرتز ودقة 2532 × 1170 بكسل.

بـ 6000 جنيه .. موبايل Realme رائع مش هتعرف تفرقه عن iPhone

في خطوة ذكية من Realme، يعد الهاتف الذكي Realme C53، خيارًا مثاليًا للباحثين عن هاتف ذكي بميزات عصرية وسعر مناسب. يتميز الهاتف بتصميمه الأنيق يشبه تصميم هواتف iPhone، مما يجعله خيارًا جذابًا لمحبي هواتف Apple الذين يبحثون عن بديل أكثر اقتصادية.