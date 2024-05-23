بديلا لـ معلول .. ظهير إنبي يدخل حسابات الأهلي

كشف الإعلامى محمد الليثى دخول محمد حمدي ظهير أيسر فريق إنبي حسابات النادي الأهلي للتعاقد معه خلال فترة فترة الإنتقالات الصيفية الجارية من أجل دعم الفريق في مركز الظهير الأيسر.

وأوضح محمد الليثى خلال تقديمه برنامج 10 و 10 مع محمد الليثى عبر إذاعة أون تايم سبورت إف ام على موجات 93.7 قائلا " يرغب الأهلي في ضم أحد لاعبي الدوري في مركز الظهير الأيسر في ظل إصابة علي معلول بقطع في وتر أكيلس وإجراء جراحة مؤخراً ستُبعده عن الملاعب قرابة الستة أشهر ، كما أن الأهلي كان يرغب في تدعيم هذا المركز بصفقة محلية حتى قبل إصابة معلول لأن النجم التونسي كان مُرشح بقوة للرحيل من النادي قبل الإصابة ".

وأشار محمد الليثى " محمد حمدي أفضل الحلول المُتاحة أمام الأهلي حالياً وستشهد الفترة المقبلة تطورات في هذه الصفقة خاصة وأن هناك أكثر من ناد محلي يُزاحم الأهلي على اللاعب لكن رغبة الأخير هي إرتداء القميص الأحمر ".