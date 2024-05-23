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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ كفر الشيخ يتفقد السوق الدائمة ويُكلف بالاستغلال الأمثل للموارد |صور

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ

أجرى اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، زيارة تفقدية للسوق الدائمة بغرب مدينة كفر الشيخ، وذلك برفقة الدكتور عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفر الشيخ.

تأتي هذه الزيارة في إطار خطة المحافظة لتطوير الأسواق العشوائية بهدف توفير بيئة أفضل للتجار والمواطنين، وتحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية، وتقديم خدمات أفضل للمواطنين، وخلق فرص عمل جديدة.

أكد المحافظ ضرورة رفع المخلفات والقمامة من السوق، وتدعيم وتجهيز الطرق، وإزالة التشوينات، واستمرار حملات إزالة الإشغالات في جميع شوارع المحافظة، مشددًا على ضرورة مصادرة جميع الإشغالات المخالفة، وتطبيق القانون على المخالفين، ومنع التعدي على الطريق العام.

ووجه المحافظ تعليماته برفع مستوى الخدمات والمرافق في السوق، والتواصل مع المواطنين ميدانيًا، وإزالة الأرصفة المخالفة، والالتزام بخطوط التنظيم المعتمدة، وتوسعة الشوارع وإعادتها لأصلها.

وأكد المحافظ أنه لن يسمح بالمساس بحق المواطن في السير والمرور في شوارع مناسبة يتم فيها مراعاة ضوابط خطوط التنظيم.

حضر الزيارة أحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، وعدد من القيادات التنفيذية

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ازالة الاشغالات الاستغلال الامثل التعدي علي الطريق العام الظروف الاقتصادية والاجتماعية الظروف الاقتصادية اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ اللواء جمال نور الدين

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