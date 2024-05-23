بلومبرج: الرئيس الكيني يوقع اتفاقا لإنشاء طريق سريع بقيمة 3.6 مليار دولار

وقعت الهيئة الوطنية للطرق السريعة في كينيا اتفاقية بقيمة 3.6 مليار دولار مع شركة Everstrong Capital LLC لبناء طريق سريع يربط بين أكبر مدينتين في البلاد، وهي واحدة من عدة صفقات استثمارية من المتوقع الإعلان عنها خلال زيارة الرئيس الكيني ويليام روتو للولايات المتحدة.

وتتضمن صفقة الطرق برسوم مرور وصلة بطول 440 كيلومترًا (273 ميلًا) بين العاصمة نيروبي ومدينة مومباسا الساحلية التي تعد بمثابة بوابة للعديد من اقتصادات شرق إفريقيا، بحسب ما أوردته وكالة بلومبرج الإخبارية الأمريكية.



وبدأ الرئيس الكيني وليام روتو زيارته إلى الولايات المتحدة وتعد هي الزيارة الأولى إلى الولايات المتحدة التي يقوم بها زعيم أفريقي منذ أكثر من 15 عامًا.



وتوفر هذه الزيارة للرئيس الأمريكي جو بايدن فرصة لإعادة تأكيد التزام الولايات المتحدة تجاه إفريقيا وسط النفوذ المتزايد من روسيا والصين.

وأصبح روتو، الذي كان ذات يوم ضيفًا غير متوقع في البيت الأبيض بسبب اتهامات سابقة للمحكمة الجنائية الدولية، الآن حليفًا رئيسيًا للولايات المتحدة، بحسب تقرير نشرته هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي.



وأكدت سفيرة الولايات المتحدة لدى كينيا، ميج ويتمان، على دور كينيا كمركز مستقر للديمقراطية والتكنولوجيا، وسلطت الضوء على قيادة روتو.

وعلى الرغم من التحديات الداخلية، يدافع روتو عن أفريقيا بشأن تغير المناخ وتخفيف عبء الديون، إلى جانب تعهد كينيا بإرسال قوات شرطة إلى هايتي وهو ما يسلط الضوء على شراكتها الأمنية مع الولايات المتحدة.

وكان الاتصال الوحيد الذي أجراه بايدن مع زعيم من جنوب الصحراء الكبرى العام الماضي هو روتو، مما يعكس هذه العلاقة الاستراتيجية.



ومع ذلك، تواجه العلاقات الأمريكية الإفريقية انتكاسات، لا سيما في النيجر، حيث أدى الانقلاب إلى تحويل التحالفات نحو روسيا. وهذا يسلط الضوء على التحدي الأوسع المتمثل في تحقيق التوازن بين الشراكات الأمنية والقيم الديمقراطية.