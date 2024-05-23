رفضا لمواجهة إسرائيلي.. انسحاب كريم إبراهيم لاعب منتخب الجودو من بطولة العالم

رفض كريم إبراهيم لاعب منتخب الجودو المصري مواجهة الإسرائيلي بيتر بالتشيك ضمن منافسات الدور الثاني بمنافسات وزن تحت 100 كجم ببطولة العالم ، مما جعله منسحبا رسميا.

من ناحية أخري، حجز اتحاد الجودو برئاسة مرزوق علي مقعدين حتى الآن في أولمبياد باريس 2024، والمقرر لها خلال الفترة من 26 يوليو وحتى 11 أغسطس المقبل في العاصمة الفرنسية باريس.

وشهد التصنيف الأولمبي لوزن 60 كجم تقدم يسري سامي لاعب منتخبنا الوطني ليحتل المركز الـ29، ليدخل ضمن كوتة التأهيل من التصنيف العالمي.

وأعلن الاتحاد الدولي للجودو نهاية شهر يونيو المقبل، عن قائمة اللاعبين المتأهلين رسميًا للمشاركة في أولمبياد باريس 2024.