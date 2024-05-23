كفارة الحلف بالله كذبا .. دار الإفتاء تحدد الضوابط الشرعية

أجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سائل يقول: «إنه حلف باليمين كذبا ليخرج من مصيبة كبيرة.. فما حكم الشرع وما كفارته، هل هذا كذب أبيض للنجاة بنفسه؟».

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية: "لو الناس تمشى صادقة لن نحتاج إلى الحلف بالله كذبا، هذا يمين غغموس ومن العلماء من قال هذا لا كفارة له، وليس بيضاء".

وأضاف: "عليه أن يتوب إلى الله ويطعم 10 مساكين أو يصوم 3 أيام، ولا يعود للكذب أو الحلف بالله كذبا".

ما حكم الحلف بالمصحف ؟

يجب على من اقترف اليمين الغموس أن يتوب إلى الله عز وجل ويندم على ما فعله، ويعزم على عدم العودة إلى مثله، وعليه كفارة يمين على ما ذهب إليه الشافعية.



ويمين اللغو وهي التي يسبق اللسان إلى لفظها بلا قصد لمعناها؛ كقولهم: "لا والله" و"بلى والله" في نحو صلة كلام أو غضب، سواء أكان ذلك في الماضي أم الحال أم المستقبل، وهذه اليمين لا إثم على قائلها، ولا كفارة عليه.

قال الشيخ خالد الجندي، الداعية الإسلامي، إن الله أقسم بالتين والزيتون لأنهما شجرتان كانتا تنبتان في أرض فلسطين، كما أقسم بجبل الطور الموجود في سيناء، كما أقسم بالبلد الأمين وهى الحجاز، وكأنك ترسم خطا لنقل النبوة من بنى إسرائيل إلى بلاد الحجاز، لافتا إلى أن هذا الخط يلمح إلي نقل النبوة من بني إسرائيل إلى العرب.

وأضاف عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم السبت، أن الله يعطى علامة أو برهان لنقل النبوة من الشام إلى الحجاز ، ومن الملاحظ ان الله يقسم بمخلوقاته، واحنا عارفين ان من حلف بغير الله فقد اشرك ولكن الله اقسم بالضحى والسماء وما بناها ونفس وما سواها والشمس".





وتابع: وقد أجاز الإمام أحمد بن حنبل بالحلف بالنبى صلى الله عليه وسلم ويرى جواز الحلف بالنبى لأنه أحد شقى الإيمان، ومن أجاز الحلف بالنبى هم الحنابلة فقط وأكدوا أنه لا يعد شركا وقالوا إن الحلف بالمصحف هو حلف بالله لأن النبى مبلغ عن ربه كأنه وحى والحلف بالوحى جائز كأن تقول والمصحف، وهنا لا تقصد المصحف الورق لأنه لا عاقل يقسم ببعض الأوراق، ولكن القسم يكون بكلام الله اى من يحلف بالمصحف كأنما حلف بالله ، ولذلك من حلف بالمصحف كذب لا يستوجب كفارة لأنه يمين غموص يستوجب النار.

حكم الحلف بالمصحف

قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن الحلف بالمصحف أو بآية من القرآن منه يعد يمينا منعقدة يحاسب عليها الإنسان وتجب الكفارة عند الرجوع في الحلف.



وأضاف الأزهر في إجابته عن سؤال: «هل الحلف بالمصحف يمين، ويأثم الحانث به وتلزمه الكفارة أم لا؟»، أن جمهور الفقهاء ذهب إلى أن الحلف بالمصحف أو بآية منه أو بكلام الله يمين، وبهذا قال ابن مسعود والحسن وقتادة ومالك والشافعي وأحمد وأبو عبيدة وعامة أهل العلم وخلافًا لأبي حنيفة وأصحابه.



واستشهد مركز الأزهر للفتوى، بقول ابن قدامة «بأن الحلف بالقرآن أو بآية منه أو بكلام الله، منعقدة تجب الكفارة بالحنث فيها».



الحلف بالمصحف هل يعتبر يمينا ؟

قالت دار الإفتاء، يصح شرعًا الحلِفُ بالمصحف وينعقد به اليمين، ما لم يقصد الحلف بالأوراق والغلاف دون القرآن المكتوب فيها؛ قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في "أسنى المطالب" (4/ 244، ط. دار الكتاب الإسلامي): [(وَقَوْلُهُ: وَكَلَامِ اللهِ وَكِتَابِهِ وَقُرْآنِهِ يَمِينٌ) كَمَا لَوْ حَلَفَ بِالْعِلْمِ وَالْقُدْرَةِ، (وَكَذَا) قَوْلُهُ: (وَالْمُصْحَفِ، وَلَوْ أَطْلَقَ) بِأَنْ لَمْ يُرِدْ بِهِ حُرْمَتَهُ أَوْ حُرْمَةَ مَا هُوَ مَكْتُوبٌ فِيهِ أَوْ الْقُرْآنَ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا يَقْصِدُ بِهِ الْحَلِفَ بِالْقُرْآنِ الْمَكْتُوبِ فَكَانَ هُوَ الْمُتَبَادَرُ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ، (لَا إنْ أَرَادَ) بِهِ (الرَّقَّ وَالْجِلْدَ) أَوْ أَحَدَهُمَا فَلَا يَكُونُ يَمِينًا].

قال الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية بدار الإفتاء، إن الحلف بالمصحف كذبا ، أو وضع اليد على المصحف والحلف بالله كذبًا يودي بصاحبه إلى غضب الله تعالى في الدنيا والآخرة.



وأضاف «عويضة» خلال إجابته عن سؤال «ما حكم الحلف بالمصحف كذبا؟»، أن الحلف بالمصحف كذبا يعد يمينًا غموسا تغمس صاحبها فى النار، وفى الحلف بالله على المصحف تغليظ لليمين وزيادة فى الإثم إن كان الحالف كاذبًا، فلا ينبغى أن نعرض كلام الله تبارك وتعالى للحلف كذبًا فكلام الله أعظم من أن يُحلف عليه كذبًا".



كفارة الحلف بالمصحف كذبا

وأشار إلى أن من حلف بالقرآن كذبًا عليه التوبة والاستغفار عند بعض المذاهب، وكفارة يمين عند بعض أهل العلم، وهى عتق رقبة، أو إطعام 10 مساكين من أوسط ما يطعم الرجل أهله، أو كسوتهم، فإن لم يستطع واحدًا من هذه الثلاثة صام 3 أيام.