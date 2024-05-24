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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

مباراة تمثيلية.. شاهد تطرح بوسترات أبطال مسلسل مفترق طرق قبل عرضه|صور

هندي صبري
هندي صبري

طرحت منصة شاهد البوسترات الرسمية المنفردة لأبطال مسلسل مفترق طرق، الذي من المتوقع أن تشهد أحداثه مباراة تمثيلية قوية بينهم. 

 

 

ضمت بوسترات مسلسل مفترق طرق كل من نهى عابدين، هند صبري، إياد نصار، علي الطيب، تارا عماد، ماجد المصري، جومانا مراد، وغيرهم. 

 

كشفت منصة شاهد عن عرض مسلسل جديد بعنوان “مفترق طرق” خلال الأيام المقبلة دون الكشف عن الموعد المحدد. 

 

وقد طرحت منصة شاهد البوستر الرسمى لمسلسل “مفترق طرق” تمهيدا لعرضه وتصدره أبطال العمل. 

 

ومسلسل مفترق طرق مأخوذ عن عمل أجنبى بعنوان The Good Wife حيث يتكون من 45 حلقة ويقوم بتاليف النسخة العربية السيناريست شريف بدر الدين وهو من إخراج أحمد خالد موسى. 

 

وتنتظر هند صبرى عرض الجزء الثانى من مسلسل "البحث عن علا" والذى يشاركوا البطولة فيه كل من "سوسن بدر" و"هاني عادل" و"ندى موسى" و"محمود الليثي" و"آيسل رمزي" و"عمر شريف" و"ياسمينا العبد" و"طارق الإبياري"، المعروف بلعبه دور شقيق "علا" في مسلسل "عايزة أتجوز".

 

تجد "علا" نفسها أمام رحلة جديدة لاكتشاف ذاتها بعدما يصبح مشروعها التجاري على وشك الانهيار، الأمر الذي يُفضي بها لمصادفة قد تغير حياتها للأبد. المسلسل من إخراج "هادي الباجوري"، وتوّلت "هند صبري" و"أمين المصري" الإنتاج التنفيذي، ومن المقرر بدء عرضه على نتفليكس في وقت لاحق من العام الحالي.

مفترق طرق أحمد خالد موسى The Good Wife اياد نصار هادي الباجوري

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