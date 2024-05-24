علاء نبيل يعلن عن المراحل السنية التي ستخوض دوري البراعم والجمهورية

كشف علاء نبيل ، المدير الفني لاتحاد كرة القدم، عن المراحل السنية التي ستخوض مباريات دوري الجمهورية والبراعم والناشئين في الموسم الجديد.

وقال علاء نبيل، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه إيهاب الكومي على قناة «صدى البلد »، إن مسابقات دوري الجمهورية ستضم فرق تحت 2005 و2007 و2008 و2009 و2010، فيما سيخوض مهرجانات البراعم، فرق تحت 2012 و2013 و2014، خاصة وأن اتحاد الكرة يهدف لمشاركة أكبر عدد من اللاعبين.

وتابع :" لقد رشحنا عددا من مدربي المنتخبات الوطنية للشباب والناشئين للمشاركة فى المشروع القومي لتطوير المدربين الوطنيين من خلال معايشات فى إنجلترا، ومن المقرر أن تنطلق الدورة التدريبة للرخصة A فى شهر يوليو المقبل.".