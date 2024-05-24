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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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واجبات يقوم بها الحاج قبل السفر وأداء الفريضة..أستاذ علم الحديث يوضح

حسن القصبي، استاذ
حسن القصبي، استاذ علم الحديث بجامعة الأزهر

تحدث حسن القصبي، أستاذ علم الحديث بجامعة الأزهر عن الواجبات التي يقوم بها الحاج قبل السفر وأداء الفريضة.

 

وقال حسن القصبي خلال حواره ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، إن الحج فريضة لها خصوصية، فجميع الفرائض يتم أداؤها في مكانك إلا حج بيت الله.


وأضاف في الحج الفرض يترك الأهل والعمل والملابس وتذهب إلى مكان خاص، متابعا: الحج مشقة وتعب والحاج يبذل الكثير من الجهد والتعب خلاله.


واستشهد بقول الله عز وجل :"رَّبَّنَا إِنِّي أَسْكَنتُ مِن ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِندَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ".


 

الحاج علم الحديث جامعة الأزهر حج بيت الله الحج حسن القصبي صباح البلد

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