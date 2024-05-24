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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ننشر أسماء المتوفين فى حادث حريق عقار بالقليوبية

جثة
جثة

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بالتصريح بدفن جثث المتوفيين فى حادث حريق عقار بكفر شكر وذلك بعد توقيع الكشف الطبي عليهم ، كما أمرت بالاستعلام عن حالة المصاب.

ضحايا حريق كفر شكر


وجاءت أسماء المتوفيين، "السيد أشرف السيد وشقيقه محمد، أما المصاب فهو والدهم أشرف السيد إبراهيم ، حيث تبين من المعاينة الأولية نشوب الحريق بسبب تسرب بالغاز، كما أن الحريق نشب بالطابق الثاني من العقار وتم السيطرة علي الحريق.
ولقي شخصين مصرعهما وأصيب اخر بحادث حريق شب في حريق في مدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية، جرى نقل الجثتين لمستشفى كفر شكر تحت تصرف الجهات المختصة بالتحقيق والتى صرحت بالدفن عقب ورود تقرير الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها وسؤال أهلية المتوفيين.


وتلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية اخطاراً من شرطة النجدة يفيد نشوب حريق في عقارمكون من اربع طوابق بقرية اسنيت بكفر شكر.


وجرى على الفور انتقال الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتبين مصرع شخصين وإصابة اخر جراء الحريق .
وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية بالقليوبية لمكان الحريق ودفعت الحماية المدنية بسيارات الإطفاء والسيطرة على الحريق واخماده دون أن يمتد المناطق المجاورة له وتولت الجهات المعنية التحقيق والتي أصدرت قرارها السابق.

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