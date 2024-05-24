محافظ أسيوط يعقد اجتماعا لمتابعة مستجدات ملف التصالح في مخالفات البناء

عقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط اجتماعا بديوان عام المحافظة مع رؤساء المراكز لمناقشة آخر المستجدات بشأن ملف التصالح ومعوقات قانون التصالح الجديد والعقبات التي تواجه المراكز التكنولوجية بمختلف أرجاء المحافظة للعمل على تلافيها لدفع منظومة العمل ورفع معدلات الإنجاز بملف التصالح كونه أحد الملفات الهامة والحيوية التي تقع على رأس أولويات الدولة كما استعرض الفرص الاستثمارية المتاحة بكافة مراكز المحافظة وكيفية استغلالها وإتاحتها للمستثمرين موجها رؤساء المدن بسرعة وضع خريطة استثمارية لكل مركز ومدينة بالمحافظة.

جاء ذلك بحضور المهندسة إيمان علي محمود مدير عام الإدارة العامة للتخطيط العمراني بالمحافظة والمهندسة فاطمة عبدالحليم مدير وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة ووفاء محروس مدير إدارة الاستثمار بالديوان العام وولاء صلاح مدير مدير صندوق الخدمة ووحدة الإيرادات بالمحافظة ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء.



وخلال الاجتماع أكد محافظ أسيوط ضرورة تكاتف كافة الجهود والعمل على إزالة جميع المعوقات وتبسيط الإجراءات لتيسير عمل اللجان وتسريع وتيرة الإنجاز بما يحقق الصالح العام للدولة والمواطن مشيرًا إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإزالة كافة المخالفات في حالة عدم تقدم المواطن للتصالح والحصول على النموذج الدال على التقدم بطلب التصالح مناشدًا جميع المواطنين بسرعة تقديم الطلبات واستكمال الأوراق لسرعة تقنين أوضاعهم.



ووجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن بالتواجد على مدار اليوم وتنظيم العمل ومتابعة المراكز التكنولوجية لمساعدة المواطنين في الرد على تساؤلاتهم وحل أي مشكلات أو معوقات تواجههم خلال تقديم طلبات التصالح وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتيسير على المواطنين في التصالح على مخالفات البناء وتنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في هذا الشأن.



وأكد اللواء عصام سعد على متابعته اللحظية والميدانية المستمرة لمنظومة تلقى طلبات تصالح المواطنين بالمراكز التكنولوجية البالغ عددها 13 مركزًا تكنولوجيًا على مستوى المراكز والأحياء يتلقون طلبات المواطنين طوال أيام الأسبوع والعطلات الرسمية عدا يوم الجمعة وكذلك للاستفسار عن خطوات التصالح والتعرف على الإجراءات للبدء في استكمال المستندات التي حددها القانون قبل تقديم طلب التصالح.



كما ناقش المحافظ مع رؤساء المراكز ومدير الاستثمار بالمحافظة الفرص الاستثمارية المتاحة بكافة مراكز المحافظة وكيفية استغلالها وإتاحتها للمستثمرين بهدف تشجيع المستثمرين على توجيه استثماراتهم داخل المحافظة، مما يعود بالنفع على المواطنين وكذلك خلق مناخ تنموي بتلك المناطق من خلال إقامة تلك المشاريع الاستثمارية الجديدة.



ووجه محافظ أسيوط رؤساء المراكز بسرعة وضع خريطة استثمارية لكل مركز ومدينة بالمحافظة دراسة متطلبات السوق الحالية والتعاون مع المستثمرين الجادين وتيسير الإجراءات لهم وبحث إمكانية جذب المزيد من المستثمرين يساعد في دفع عجلة التنمية بالمحافظة ويساهم في توفير فرص عمل لأبناء أسيوط.