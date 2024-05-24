مدير تعليم مطروح : منع الموبايل داخل لجان الدبلومات الفنية

أكد عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح ضرورة التنبيه على جميع الطلاب بالدبلومات الفنية بعدم الحضور إلى لجان الامتحان بالتليفون المحمول، أو أية أجهزة رقمية (كمبيوترات بجميع أشكالها – كاميرات .

وحذر أنه سيتم مصادرة أي تليفون محمول في حالة ضبطه، أثناء دخول الطلاب إلى اللجان، واتخاذ الإجراءات القانونية حياله كذلك عدم قيام السادة العاملين باللجان باستخدام التليفون المحمول أثناء سير الامتحان على أن يتم تسليمه لأمن اللجنة، قبل بداية الامتحان، .

وتابع: يُستثنى من ذلك رئيس اللجنة ونائبه للتواصل مع غرفة العمليات في حالة الضرورة القصوى، ولصالح العمل.

كانت محافظة مطروح قد أعلنت الاستعداد لانطلاق امتحانات شهادة الدبلومات الثانوية الفنية والمقرر انطلاقها غذا السبت ، حيث يؤدى ٤٩٦٩ طالبا وطالبة الامتحانات غدا السبت منهم ٢٣٢٣ طالبا بشهادة التعليم الثانوي الصناعي وذلك أمام ٢١ لجنة ثلاث سنوات، ولجنة واحدة بنظام ٥ سنوات والخاصة بطلاب المدرسة النووية بالضبعة البالغ عددهم خمسة وسبعين طالبا، بينما يؤدي ٦٨٩ طالب تعليم ثانوي زراعي الامتحان أمام ٥ لجان ويؤدي ١٨٩١ طالبا وطالبة بالتعليم الثانوي التجاري الامتحان أمام سبع لجان بينما يؤدي ٦٦ طالبا تعليم ثانوي فندقي الامتحان أمام لجنة المدرسة الفنية الفندقية وذلك من خلال 26 لجان على مستوى المحافظة.