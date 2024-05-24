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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أحلي بحر وأجمل شواطئ.. مرسي مطروح تواصل حملات النظافة استعدادا لموسم الصيف

حملة لتنظيف الشواطئ
حملة لتنظيف الشواطئ

أعلن رضا جاب الله رئيس مدينة مرسي مطروح عن مواصلة العمل علي قدم وساق باستمرار الحملات المكبرة للنظافة العامة علي الشواطيء والكورنيش في إطار استعدادات المدينة للموسم الصيفي السياحي في " أحلي بحر وأجمل شواطئ " بمصر مدينة مرسى مطروح، التي سوف تستقبل الملايين من المصطافين خلال أيام للاستمتاع بالشواطئ الساحرة والمياه الفيروزية والطبيعة الخلابة ، طبقا لتوجهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح .

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وأكد رئيس مدينة مرسى مطروح أن جميع الإدارات تواصل العمل ليل نهار حتي تظهر المدينة في ابهي صورها خاصة بالمناطق السياحية الترفيهية علي طول الكورنيش ، التي يتوافر فيها الخدمات للمصطافين ومحبي المدينة الساحلية والتي تتمتع بمقومات سياحية هائلة ، وجمال وسحر شواطئها ، ومياها النقية ورمالها البيضاء .

وأشار جاب الله الي تعليمات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح ، بالتشديد علي الاستعدادات المبكرة لكافة أجهزة وادارات المدينة لاستقبال موسم الصيف ، بالتنسيق مع الجهات المعنية التفيذية والامنية ، بجميع المناطق المطلة علي الشواطئ ، برفع كفاءة كافة الخدمات التي تقدمها مدينة مرسي مطروح للمصطافين علي الشواطيء .

ويتابع قسم التوعية بالعلاقات العامة برئاسة مركز ومدينة مرسي مطروح ، التوعية بحالة البحر والشواطئ للمصطافين ورواد المدينة والتنوية بالحالة العامة للبحر ، ونشر بيانات الأرصاد الجوية عبر الصفحة الرسمية للمدينة علي مواقع التواصل الاجتماعي ، حرصاً منا علي حياة ضيوفنا ومحبي ومصطافي المدينة .

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