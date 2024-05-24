أفضل هاتف اقتصادي من فيفو.. مميزات جبارة 

إذا كنت تبحث عن هاتف ذكي بمواصفات عصرية يمكنك التفكير في هاتف فيفو Y36t وهو هاتف لأصحاب الميزانية المحدودة وذلك بسعر قدره 115 دولارًا.

وفقا لموقع unboxdiaries أما عن شاشة هاتف فيفو Y36t فهو يأتي بشاشة كبيرة وبسعة بطارية كبيرة و يوفر الهاتف خيارين للألوان، ويتميز بشاشة من نوع LCD بقياس قدره 6.56 بوصات وبدقة قدرها 1612×720 بكسلًا وتدعم معدل تحديث قدره 60 هرتزًا.

ويعمل هاتف فيفو الجديد Y36t وذلك بمعالج MediaTek Helio G85 والذي يعد مكون من نواتين وبتردد قدره 2 جيجاهرتز و 6 نوى بتردد قدره 1.8 جيجاهرتز.

ويأتي هاتف فيفو Y36t مزودًا بذاكرة وصول عشوائي من نوع LPDDR4X وبسعة قدرها 6 جيجابايت ومساحة تخزين داخلية من نوع eMMC5.1 وبسعة قدرها 128 جيجابايت.

أما عن بطارية هاتف فيفو الجديد Y36t فهو يأتي ببطارية كبيرة وبسعة قدرها 5000 ميلي أمبير مع إمكانية الشحن السريع بقدرة 15 واطًا.

تأتي كاميرا هاتف فيفو الجديد Y36t بكاميرا خلفية مزدوجة بعدسة رئيسية وبدقة قدرها 13 ميجابكسل بفتحة عدسة قدرها f/2.2، وعدسة ثانوية للعمق وبدقة قدرها 2 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا أمامية وبدقة قدرها 5 ميجابكسل تدعم تعرف الوجه لفتح قفل الهاتف.

أما عن المزايا الآخرى الإضافية لجهاز Y36t فهي وضع الصوت العالي بنسبة قدرها 150 في المئة، ومعيار IP54 لمقاومة الغبار والماء، كما يعمل الجهاز بواجهة المستخدم OriginOS 4 المستندة إلى نظام التشغيل أندرويد 14.

ويعد هاتف Y36t ليدعم شبكات الجيل الرابع 4G