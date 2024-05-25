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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اقتصاد

قبل عيد الأضحى.. التموين تطرح كيلو اللحوم الطازجة بـ285 جنيها في المجمعات الاستهلاكية

صدى البلد

قال الدكتور أحمد كمال، معاون وزير التموين والتجارة الداخلية لشئون المشروعات والإعلام، إن أهمية المخزون الاستراتيجي من السلع الاستراتيجية، تتمثل في طمأنة المواطن بشأن توافر السلع واستقرار الأسعار.

أسعار اللحوم في المجمعات الاستهلاكية قبل عيد الأضحى

سعر كيلو اللحم السوداني الطازجة بـ285 جنيها.
سعر كيلو الدواجن البلدي المجمدة بـ100 جنيه.
سعر كيلو السكر 35 جنيها.
سعر زجاجة الزيت 65 جنيها.
سعر زجاجة اللبن لتر، 39 جنيها.
سعر كيلو الأرز 32 جنيها.
سعر كيس المكرونة 12 جنيها.
سعر كيلو الدقيق بـ18 جنيها.
سعر كيس الفول 38 جنيها.
سعر كيس العدس نصف كيلو بـ30 جنيها.

وأضاف كمال أن الاحتياطي الاستراتيجي من القمح يكفي من 3 إلى 4 أشهر، والسكر التمويني له احتياطي استراتيجي يصل إلى 10 أشهر بعد دخول موسم البنجر وقصب السكر، بالإضافة إلى استيراد 500 ألف طن سكر خام من خلال هيئة السلع التموينية، وبالنسبة للحوم الطازجة أو المجمدة والدواجن المجمدة تصل إلى 10 أشهر.

وأوضح كمال أن هناك تعاقدا مستمرا مع دولة السودان وجيبوتي؛ لاستيراد اللحوم، وروسيا ماشية حية، إلى المجازر التابعة للتموين، ويتم طرحها بالمجمعات الاستهلاكية، لافتا إلى زيادة الكميات المطروحة للمنافذ التابعة بنسبة 50% استعدادا لموسم عيد الأضحى المبارك.

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