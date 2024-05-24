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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

فتح: لابد أن يعلم العالم أن ما تقوم به إسرائيل أعلى أشكال الإرهاب

إسرائيل
إسرائيل

قال عباس زكي عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، إن رد الفعل الإسرائيلي لقرارات محكمة العدل الدولية شديد الوضوح، حيث أنهم منذ أن بدأوا في جرائمهم منذ سنوات طويلة هم فوق القانون الدولي وهم مدعومين سواء من الاستعمار الأوروبي القديم أو الاستعمار الأمريكي الجديد بأن لا مسائلة لهم في ارتكاب أي جريمة من الجرائم، مؤكدًا أنه لابد أن يعلم العالم أجمع أن ما تقوم به إسرائيل هو أعلى شكل من أشكال الإرهاب.

 

وأضاف زكي، اليوم الجمعة، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن إسرائيل هي دولة إرهاب منظم ولكن لا زالت تنظر لهم الدولة العظمة التي تكيل بمكيالين أنها دولة عادية رغم أن إقرار يهودي بأنهم عنصريون وبأنهم أكثر الحكومات المتطرفة والتي خلعت ثوب الدولة وتجاوزت كل الحدود من خلال الإبادة الجماعية والجرائم والكارثة الإنسانية في غزة.

 

وأوضح أن القرارات من محكمة العدل الدولية ومن محكمة الجنايات الدولية ومن مجلس الأمن ومن المجتمع الدولي والجمعية العامة كل هذه تؤدي إلى تراكمات تضع إسرائيل في خانتها ومن يقف ورائها كمجرمي حرب كنازية كفاشية كشيء غير مقبول.

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