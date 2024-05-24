محمد الشيمى: أمريكا راعى جرائم الحرب فى حق الشعب الفلسطينى

قال الدكتور محمد الشيمى، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية، إن الولايات المتحدة الأمريكية هي الراعي لجرائم الحرب التي ترتكب في حق الفلسطينيين، مشيرا إلى أن القطاع يعاني من أزمات نقص الدواء والجوع بسبب المجازر الصهيونية.

وأضاف الدكتور محمد الشيمى ، خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري ببرنامج «حقائق وأسرار» على قناة صدى البلد، أن الاحتلال الإسرائيلي يضرب بحقوق الإنسان عرض الحائط، منوها أن إسرائيل ترتكب جرائم حرب في حق الفلسطينيين.

وتابع الشيمى: مخططات أمريكا وإسرائيل تجد تصديات متواصلة من قبل القيادة السياسية المصرية داخليا وخارجيا، معلقا: السياسية المصرية – الأردنية متوافقة بشأن رفض التهجير القسري للفلسطينيين، والرئيس السيسي أطلق نداءات لتوحيد الرؤية العربية خلال قمة المنامة.

خسائر

واستكمل قائلا: إسرائيل تواجه خسار فادحة في الجنود والعتاد جراء المواجهات مع المقاومة، ومصر تسعى لتوحيد صفوف كل الفصائل الفلسطينية.

وأكد أستاذ العلوم السياسية أن هناك حالة ترقب دولية بعد وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.