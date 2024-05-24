وفاء عامر تتحدث عن دورها في مسلسل "حق عرب"

قالت الفنانة وفاء عامر، خلال حوارها ببرنامج “واحد من الناس” المذاع عبر فضائية “الحياة”، تقديم الإعلامي عمرو الليثي: “أول لحظة قرأت مسلسل حق عرب وكنت راجعة من المطار وكانوا بيقولولي أقول موقفي.. وكانت الساعة 1 بالليل وطلعت من المطار على المكتب لأن بالفعل الورق كان حلو”.

وأضافت الفنانة وفاء عامر: “عملت دورين فى أحلي مسلسلات أتعملت هذا العام فى رمضان ودا توفيق من عند ربنا.. وتعاملت مع صباح الجياش على أنها خطة جديدة من التقديم الدرامي بتبقي إتفاق ما بين الممثل والجمهور”.

وتابعت الفنانة وفاء عامر: “محدش عرف ان عرب أبني غير انا والجمهور بعد مقتل الداية.. وكان مسلسل نوع جديد بنسيج جديد.. ومقلقتش من المسلسل.. وحتي لو الناس كرهتني دا نجاح”.