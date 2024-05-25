انكسار الموجة الحارة.. الهيئة العامة للأرصاد: درجات الحرارة تعود إلى طبيعتها

قال الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: “إننا تعرضنا لموجة كانت شديدة الحرارة وطويلة امتدت أكثر من أسبوع تقريبا ودرجات الحرارة كانت مرتفعة"، معقبا: “كما توقعنا بدأ انكسار الموجة أمس، الجمعة، وبدأت درجات الحرارة تعود إلى معدلاتها الطبيعية”.



وأضاف القياتي، خلال برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدر البلد": “شعرنا جميعنا بفرق كبير في الأحوال الجوية، وكانت توجد بعض نسمات الرياح التي لطفت الجو بشكل كبير”.

وأوضح أن درجات الحرارة انخفضت خلال ساعات الليل وبدأت تعود إلى حدود 20 - 21 درجة على أغلب مناطق الجمهورية.

وذكر القياتي، أن الطقس اليوم مشابه بشكل كبير لطقس أمس، فدرجات حرارة في حدود 33 درجة على القاهرة خلال ساعات النهار وهذه بالفعل المعدلات الطبيعية، مشيرا إلى أنه خلال ساعات الليل درجات الحرارة على الجزء الشمالي من الجمهورية حتى القاهرة ستكون بين 19 - 20 درجة.

ولفت إلى أن طقس اليوم طقس ربيعي، منوها إلى أن محافظات جنوب الصعيد ما زالت تحت تأثير الكتل الهوائية شديدة الحرارة، وسيسجل جنوب الصعيد 39 درجة بعدما كان يسجل 44 و 45 درجة مئوية وهذا بسبب اختلاف الكتل الهوائية.