روسيا ترد على مطالبة الناتو أوكرانيا باستهداف أراضي موسكو بأسلحة غربية

أكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن دعوة أمين عام حلف "الناتو" ينس ستولتنبرج حلفاءه للسماح لأوكرانيا باستهداف أراضي روسيا بأسلحة غربية، تعد إشارة لمن يخططون لحضور مؤتمر سويسرا.

وكتبت زاخاروفا على "تليجرام" اليوم السبت: "دعا ستولتنبرج دول "الناتو" للسماح لنظام كييف بضرب الأراضي الروسية بالأسلحة الغربية، وهذه إشارة واضحة لمن يريدون حضور "مؤتمر سويسرا للسلام في أوكرانيا".

وستعقد بلدان "الناتو" في مدينة لوسيرن السويسرية يومي 15 و16 يونيو القادم "مؤتمرا للسلام في أوكرانيا" تمت دعوة نحو 160 دولة إليه باستثناء روسيا.

وأعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن بعض الدول التي تخطط للمشاركة في المؤتمر تنوي ذلك فقط لتوضيح عدم جدوى مثل هذه الاجتماعات دون مشاركة روسيا، المستمرة بعمليتها العسكرية في أوكرانيا حتى تحقيق كافة أهدافها.