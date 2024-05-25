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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

من نوع 107.. سرايا القدس تستهدف تجمعا لجنود الاحتلال بصاروخ موجه

ارشيفي
ارشيفي

 
أعلنت سرايا القدس استهدافها و بصاروخ موجه من نوع (107) تجمعًا لجنود وآليات العدو المتوغلة في منطقة تبة زارع شمال شرق مدينة رفح.

وفي وقت سابق نفذ حزب الله اللبناني هجوماً جوياً بمسيرات انقضاضية على مرابض ‌‏مدفعية كتيبة 403 المستحدثة جنوب "بيت هلل"، حيث استهدفت المسيرات أماكن تموضع واستقرار ضباط المرابض ‌‏وجنودها وأصابت أهدافها بدقة.‏

وقصفت مدفعية حزب الله اللبناني موقع جل ‏العلام الاسرائيلي  حيث أصابوه إصابة مباشرة.

واستهدف كذلك عناصر حزب الله اللبناني في وقت سابق موقع ‏الصدح بقذائف المدفعية حيث اصابوه إصابة مباشرة وذلك دعما للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‌‌‏والشريفة.

وفي وقت سابق استهدف حزب الله عناصره بالأسلحة الصاروخية والقذائف المدفعية موقع الراهب.

وبحسب ماصرح به الحزب في بيان له؛ فقد جاء ذلك بعد مراقبة ‏تحركات العدو الإسرائيلي ومتابعة دقيقة في الموقع ذاته  وعند رصد مجموعة من جنوده تتحرّك ‏في محيط الموقع فقد تم استهداف الجنود.

وكانت قناة الميادين ذكرت بأن المقاومة الإسلامية في لبنان شنت  هجوم جوي بمسيّرات انقضاضية على منشآت صناعية تابعة لوزارة حرب الإسرائيلية.

واستهدف الهجوم استهدف شركة "إلبيت" للصناعات العسكرية ومصنع "ديفيد كوهين" في "تل حي" (شمالي كريات شمونة)
 

وأعلن حزب الله استهداف التجهيزات ‏التجسسيّة في موقع جل الدير تدميرها.

وشن سلاح الجو في حزب الله في وقت سابق  غارة جوية على هدف عسكري إسرائيلي في مستوطنة المطلة.

 

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