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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الإعدام شنقا للمتهم بقتـ.ل شقيقه لسرقته بالقليوبية

حبس المتهم
حبس المتهم

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة بالقليوبية، الدائرة الرابعة، بالإعدام شنقا لنجار، لاتهامه بقتل شقيقه بسلاح أبيض لغرض سرقته، بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة وذلك بعد ورود رد فضيلة مفتي الجمهورية وإبداء الرأي الشرعي في إعدامه.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 29115 لسنة 2023 جنايات قسم ثان شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 1700 لسنة 2023 كلي جنوب بنها، أن المتهم "مصطفى م ع"، 21 سنة، نجار، ومقيم ببهتيم بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة، لأنه في يوم 2 / 5 / 2022، قتل عمدا مع سبق الإصرار المجني عليه "أحمد م ع"، بأن أوعز له شيطانه الخلاص من شقيقه فكفر بالفطرة الإنسانية وبذوي الأرحام وعقد العزم وبيت النية على قتله.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهم أعد لهذا الغرض أداة بطشه سلاح أبيض وما أن ظفر به حتى سدد له طعنات قسية بالسلاح المار بيانه استقرت بجيده وصدره وبطنه قاصداً من ذلك إزهاق روحه، ولم يردعه فراقه فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية -المرفق بالأوراق - والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

وأشار أمر الإحالة، إلى أن المتهم ارتكب تلك الجناية بقصد ارتكابه لجنحة سرقة، إذ أنه في ذات الزمان والمكان سرق المنقول والمبلغ المالي المبينين وصفا وقدراً بالأوراق والمملوكين لذات المجني عليه من داخل مسكنه، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات، كما أنه أحرز سلاح أبيض  بدون مسوغ قانوني من الضرورة المهنية أو الحرفية.

القليوبية الرأي الشرعي الصفة التشريحية تقرير الصفة التشريحية جنايات شبرا الخيمة

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