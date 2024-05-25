ضبط شخص اعتدى على طـ.فلة بإحدى قرى الدقهلية

تمكن ضباط مباحث مركز شرطة شربين بمحافظة الدقهلية من ضبط شخص استدرج طفـ.لة فى الصف الرابع الإبتدائي أعلى سطح منزله و قام بـ هتـ.ك عرضها .

تلقت مديرية أمن الدقهلية، اخطارا من مركز شرطة شربين، يفيد ببلاغ من ربة منزل 36 عاما، ومقيمة قرية الضهرية التابعة لشربين وبرفقتها نجلتها 11 عاما، طالبة بالصف الرابع الإبتدائي بقيام "السيد.س.ا"، 50 عاما، عامل، ومقيم القرية بقيامه باستدراج نجلتها اعلى سطح المنزل سكنه محل إقامتهم والتعدي عليها جنسيا.

وتمكن ضباط مباحث مركز شرطة شربين من ضبط المتهم وبمواجهته اقر واعترف بإرتكابه الواقعة.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم وتم العرض على النيابة العامة.