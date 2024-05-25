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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الفقر المائي بات خطرًا.. رئيس الهيئة الهندسية: الدولة تُكثف الجهود لحماية مواردها المائية

صدى البلد

قال اللواء أحمد العزازي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة إن الأمن الغذائي أصبح في أعلى أولويات الدولة المصرية خاصة فى ظل التحديات الإقليمية الحالية.

وتابع أن القيادة السياسية عملت على تعظيم الاستفادة من المياه واستصلاح وزراعة 430 ألف فدان بجنوب الوادي، وتم إنشاء 1500 كم طرقا لمشروعات جنوب الوادى. وأكد العزازى أن الفقر المائي بات خطرا، والدولة المصرية تبذل قصارى جهدها لتقليل الفائض من المياه، فضلا عن الرى الحديث وتبطين الترع.

جاء ذلك خلال افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، المشروعات التنموية بجنوب الوادى، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وذلك بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية، بحضور عدد كبير من الوزراء والمسئولين وكبار رجال الدولة، وذلك لافتتاح مشروع استصلاح أكثر من 400 ألف فدان بتوشكى، حيث نجح جهاز مشروعات الخدمة الوطنية في استصلاحها وزراعتها خلال الفترة الماضية، وموسم حصاد القمح بمساحة إجمالية تصل إلي نصف مليون فدان قمح موزعة علي مزارع الشركة الوطنية لاستصلاح وزراعة الأراضي الصحراوية التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، 

وتنقسم كالآتي: 

-مشروع توشكى الخير بمساحة 310 آلاف فدان قمح

-شرق العوينات بمساحة 156 ألف فدان

-الفرافرة بمساحة 4725 فدان

-عين دالة بمساحة 4284 فدانا

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