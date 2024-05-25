السيسي يدعو المستثمرين للمشاركة في المشروعات الزراعية

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى أن تكلفة المشاريع كبيرة للغاية لأنها يتم إنشائها بصورة متكاملة.

جاء ذلك خلال افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي عددا من المشروعات التنموية والزراعية اليوم.

أوضح الرئيس السيسى أن الدولة تراعى كفاءة المحاصيل المنزرعة لزيادة الإنتاج على نفس المساحة من الأرض، معقبا:" لو عندى مساحة بتنتج مليون طن قمح بنراعى أنها تنتج مليون و 200 ألف طن".

ودعا الرئيس السيسى المستثمرين للمشاركة فى المشروعات الزراعية ، معقبا:" لديهم القدرة على فعل المزيد ".

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