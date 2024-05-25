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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الرئيس السيسي يدعو إلى توفير المياه في الزراعة وتعظيم الإنتاجية| فيديو

صدى البلد

ووجه الرئيس السيسي باستخدام المياه فى المزروعات بأقل كمية مياه، لإنتاج أكبر حجم من إنتاج المحاصيل، لافتًا إلى أن هناك مزرعتين في بنى سويف والمنيا والتربة هناك قاسية وتحتاج تكرار تجربة شركة “مودرن فارمنج” فى وادى الشيح.

يأتي توجيه الرئيس خلال افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، المشروعات التنموية بجنوب الوادى، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية، في حضور عدد كبير من الوزراء والمسئولين وكبار رجال الدولة،  من أجل حضور افتتاح مشروع استصلاح أكثر من 400 ألف فدان بتوشكى.

ونجح جهاز مشروعات الخدمة الوطنية في استصلاحها وزراعتها خلال الفترة الماضية، وموسم حصاد القمح بمساحة إجمالية تصل إلي نصف مليون فدان قمح موزعة على مزارع الشركة الوطنية لاستصلاح وزراعة الأراضي الصحراوية التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، 

وتنقسم كالآتي: 

مشروع توشكى الخير بمساحة 310 آلاف فدان قمح

 شرق العوينات بمساحة 156 ألف فدان

 الفرافرة بمساحة 4725 فدان

 عين دالة بمساحة 4284 فدانًا

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