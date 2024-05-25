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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

25 مليون نسمة جديدة.. السيسي يطرح تساؤلا خلال افتتاح مشروعات جنوب الوادي

صدى البلد

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الدولة المصرية شهدت زيادة سكنية منذ عام 2011 حتى الآن تصل إلى 25 مليون نسمة، متسائلا "يا تري الإنتاج الزراعي زاد ما يساوي الزيادة السكانية؟!".

جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح مشروعات تنموية جديدة في جنوب الوادي.

وأكد أن الدولة المصرية تولي اهتماما كبيرا بالمشروعات القومية للاستصلاح الأراضي والإنتاج الزراعي، وتوفير المخصصات المائية لها، خاصةً في منطقة توشكي بجنوب الوادي.
 

تقام المشروعات الكبرى في استصلاح الأراضي في جنوب الوادي وفق دراسات متكاملة لانتقاء أفضل أنواع الزراعات والمحاصيل، بما يساعد على ترشيد استهلاك المياه والاستفادة القصوى من كل مصادرها المتاحة بالدولة، وذلك بالتوازي مع مختلف الآليات القائمة لتعظيم الاستفادة من مصادر المياه وفق استراتيجية الدولة الشاملة في هذا الإطار، خاصةً عن طريق نظم الري الحديث، وكذلك منظومة محطات معالجة مياه الصرف وتحلية المياه، فضلًا عن منظومة الصوب الزراعية، إلى جانب الاعتماد على الوسائل الزراعية التي تتناسب مع طبيعة الأراضي والمناخ لكل منطقة زراعية، وذلك في إطار استراتيجية الدولة لزيادة رقعة الأراضي الزراعية من المساحة الجغرافية الكلية للجمهورية.

موسم حصاد القمح بمساحة إجمالية تصل إلى نصف مليون فدان 

ونجح جهاز مشروعات الخدمة الوطنية في استصلاحها وزراعتها خلال الفترة الماضية، وموسم حصاد القمح بمساحة إجمالية تصل إلى نصف مليون فدان قمح موزعة على مزارع الشركة الوطنية لاستصلاح وزراعة الأراضي الصحراوية التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية،

وتنقسم كالآتي: 
مشروع توشكى الخير بمساحة 310 آلاف فدان قمح

شرق العوينات بمساحة 156 ألف فدان

الفرافرة بمساحة 4725 فدان

عين دالة بمساحة 4284 فدانًا

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