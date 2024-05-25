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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بتكلفة 383 مليون جنيه.. وزير التعليم العالي يتفقد مبنى العيادات الخارجية بكفر الشيخ|صور

صدى البلد

تفقد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، يرافقه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس الجامعة، اليوم، جامعة كفر الشيخ؛ لتفقد سير العمل في مشروعات إنشاء وتطوير الجامعة.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عبد العال، والدكتور إسماعيل القن، والدكتورة أماني شاكر، نواب رئيس الجامعة، والدكتور إسماعيل طه، عميد كلية الطب، والدكتور حاتم الجوهري، مدير عام المستشفيات الجامعية، والدكتور علي صبري، أمين عام الجامعة.

وشملت الجولة تفقد مبنى العيادات الخارجية والتعليم الطبي، والذي يُقام على مساحة 20 ألف متر مربع، ويتكون من طابق أرضي، و8 طوابق متكررة، ويضم 48 عيادة، وغرفتين للأشعة، و10 مدرجات سعة 100 فرد، و12 صالة تشريح، و8 غرف لاستراحة أعضاء الكادر الطبي.

ويهدف المشروع، الذي تبلغ تكلفته 383 مليون جنيه، إلى تحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، وتوفير بيئة تعليمية مناسبة لطلاب كلية الطب.

جاء ذلك على هامش انعقاد المجلس الأعلى للجامعات برئاسة وزير التعليم العالي في رحاب جامعة كفر الشيخ، وبحضور رؤساء الجامعات ومحافظ كفر الشيخ.

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التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عبد الرازق دسوقي

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