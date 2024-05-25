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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ننشر أسماء 9 مصابين في انقلاب ميكروباص داخل ترعة بالدقهلية

ارشيفيه
ارشيفيه

حصل " صدى البلد" غلى اسماء المصابين فى حادث انقلاب ميكروباص بترعة بشربين وهم فاطمه الطنطاوي السيد 50 عاما مقيمة كفر الترعه القديم بشربين واصابتها جرح بالراس 
جمال عبد المجيد عبد المجيد 60 عاما مقيم عزبه عسل بشربين واصابته جرح بالراس وكسر بالساق الأيمن والسيد اسماعيل المنشاوى 40 عاما مقيم شربين  وإصابته مابعد الارتجاج
سعديه رزق أحمد الشربيني 58 عاما  مقيمة كفر الترعه الجديد بشربين وإصابتها اشتباه كسر بالعمود الفقري وأنعام محمدعبدالهادي 45 عاما مقيمة عزبه الهادي بشربين كدمة بالظهر، يزن السعيد خالد 5 أعوام  عزبة الهادي شربين  مصاب بسحجات وكدمات،  وعزة يسري عثمان 27 عاما عزبة الهادي شربين وإصابته مابعد الارتجاج، كارم علي عبد الله 42 عاما مقيم عزبة يزبك شربين وإصابته كدمه بالظهر وأم محمد عبد الغفار المتولي 75 عاما شربين وإصابتها اشتباه كسر بالساق اليسري والساعد الأيمن وتم نقلهم جميعا إلى مستشفى شربين.

وأصيب 9 أشخاص بأصابات متفرقة اثر وقوع حادث انقلاب ميكروباص داخل احدى الترع بالدقهلية .
 

تلقت مديرية امن الدقهلية اخطارا من  شرطة النجدة يفيد بانقلاب ميكروباص  بترعة امام قرية السعدية بشربين  ووقوع مصابين . 


انتقل ضباط المباحث الى مكان الحادث وتبين اصابةتسعة اشخاص بأصابات متفرقة ما بين كسور وكدمات وتم نقلهم الى مستشفى شربين لتلقى العلاج اللازم وجار تحرير المحضر اللازم لاخطار النيابة العامة.

انقلاب ميكروباص امن الدقهلية تلقى العلاج اللازم حادث انقلاب ميكروباص ضباط المباحث كفر الترعة القديم مديرية أمن الدقهلية

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