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برلمان

برلماني:المشروعات التنموية في قطاع الزراعة تحقق الأمن الغذائي وتقلل فاتورة الاستيراد

عبد السلام الجبلى،
عبد السلام الجبلى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ

أكد المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، أهمية المشروعات التنموية في قطاع الزراعة التى افتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، بمنطقة جنوب  الوادى الجديد، مشيرا إلي أنها تأتى استكمالا لخطوات الدولة في تحقيق التنمية المستدامة وتوفير الأمن الغذائي.

وأشار في تصريحات له اليوم، إلي أن مشروع استصلاح وزراعة أكثر من 400 ألف فدان في توشكى إنجاز جديد في ملف الزراعة.

وثمن الجبلي،  كلمة الرئيس السيسي خلال الافتتاح، والتى أكد فيها علي ضرورة تحقيق أقصي استفادة من كميات المياة في مشروعات الزراعة، واستخدام نظم الرى الحديث لتقليل استهلاك المياه، والعمل علي زيادة حجم الإنتاج الرأسي.

وقال رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، أن المشروعات القومية في قطاع الزراعة ساعدت بشكل كبير في زيادة حجم الإنتاج الزراعى والتصدير، وكذلك إنشاء عدد من مشروعات التصنيع الزراعي.

ودعا إلي أهمية التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية لاسيما القمح، لتقليل حجم الاستيراد منه، داعيا لتشجيع المستثمرين في القطاع الزراعى للتوسع في زراعته بنظام الزراعات التعاقدية.

كما دعا رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، الحكومة لتشجيع المستثمرين في قطاع التصنيع الزراعي، للتوسع فيه بهدف تعظيم الاستفادة من محور الزراعة في مصر.

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