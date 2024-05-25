برلماني: افتتاح مشروعات جنوب الوادي إنجاز جديد في قطاع الزراعة

قال النائب هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن افتتاح الرئيس السيسي اليوم، عددا من المشروعات التنموية في قطاع الزراعة بمنطقة جنوب الوادى الجديد، هو بمثابة إنجاز جديد يضاف إلي إنجازات الدولة المصرية في قطاع الزراعة، مشيرا إلي أهمية قطاع الزراعة كأحد أهم القطاعات الإنتاجية بالبلاد والذى تعتمد عليه الدولة في تحقيق أمنها الغذائي وتوفير فرص العمل وزيادة حجم الإنتاج المحلى.

وأضاف الحصرى في تصريحات له اليوم، أن الدولة المصرية تستهدف زيادة نحو ٤ مليون فدان إلي رقعتها الزراعية عبر تلك المشروعات القومية، وهو ما يساعد الدولة في التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح ومحاصيل الأعلاف.

وأكد رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أهمية كلمة الرئيس السيسي خلال الافتتاح، والتى أشار فيها إلي أهمية تعظيم الاستفادة من وحدة المياه في زراعة المحاصيل الهامة للبلاد، وضرورة التوسع في المحاصيل الاستراتيجية، وكذلك التنسيق فيما يتعلق بزراعة قصب السكر مع التوسع في زراعة بنجر السكر بما يحقق ترشيد المياه.

وأشار النائب هشام الحصرى، إلي أهمية حديث الرئيس فيما يتعلق بزيادة حجم الإنتاج الزراعى من خلال زيادة حجم إنتاجية الفدان باستخدام الوسائل الحديثة في الزراعة والأصناف الأكثر إنتاجية.

ودعا الحصرى، مراكز البحوث الزراعية إلي تكثيف جهودها لتحقيق أفضل إنتاجية من المحاصيل، لاسيما المحاصيل الاستراتيجية بما يحقق خطة الدولة وأمنها الغذائى وتخفيف الضغط علي العملة الأجنبية.