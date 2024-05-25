بعد اتصال بايدن بـ الرئيس السيسي.. تجهيز 600 شاحنة مساعدات لدخولها غزة

كشف كريم رجب مراسل إكسترا نيوز، عن الأوضاع في الجانب المصري من معبر رفح، وذلك خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم السبت.

وقال رجب، إنه في محيط معبر رفح من الجانب المصري تصطف شاحنات المساعدات في المنطقة اللوجيستية ويجري الآن تجهيز نحو 600 شاحنة بالإضافة إلى 10 شاحنات من الوقود استعدادا لدخولها إلى قطاع غزة بالتنسيق مع الأمم المتحدة بحسب ما تم الاتفاق عليه بين الرئيس السيسي ونظيره الأمريكي جو بايدن في المباحثات التي جرت بينهما أمس.

وأضاف: هذه المساعدات سيكون لها أثر كبير في تجنب العديد من المخاطر الإنسانية لا سيما أن الأمم المتحدة أعلنت أن قطاع غزة دخل إليه ما يقرب من 906 شاحنات فقط منذ السابع من مايو الجاري وهذا الرقم يعد ضئيل جدا لتلبية احتياجات المواطنين من المواد الغذائية، والمستلزمات الطبية التي تحتاج إليها المستشفيات في قطاع غزة في ظل القصف المتواصل.

وأشار إلى أن وكالة الأونروا أكدت أنها لم تستطع الحفاظ على تجنب المجاعة التي من الممكن أن تتفشى خلال الأيام القليلة القادمة طالما أن القطاع لم يدخله إمدادات غذائية أو أي مساعدات خلال هذه الفترة أو الأيام القليلة المقبلة.