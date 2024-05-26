«عمليات التعليم» تتابع وصول أوراق أسئلة امتحانات الدبلومات الفنية لجميع اللجان

تتابع الآن غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم، عمليات وصول أوراق أسئلة امتحانات الدبلومات الفنية 2024 إلى اللجان، في ثاني أيام امتحانات العام الدراسي 2023-2024.

ويتم نقل أوراق أسئلة امتحانات الدبلومات الفنية 2024 إلى لجان امتحانات الدبلومات الفنية وسط إجراءات تأمينية كبيرة، بالتنسيق مع الجهات الأمنية في الدولة، وذلك في صناديق معدنية مغلقة بأقفال رقمية؛ لضمان عدم تسريبها قبل توزيعها في اللجان.

ويحرص الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على متابعة انتظام سير امتحانات الدبلومات الفنية 2024 في مختلف محافظات مصر من خلال غرفة العمليات المركزية بالوزارة.

ووجه الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، بتوفير كافة الأجواء الامتحانية التي يسودها الهدوء والطمأنينة، وسبل الراحة للطلاب لتمكينهم من أداء الامتحانات في هدوء وتركيز، وتوافر جميع الخدمات وتحقيق الانضباط داخل كل لجنة.



وشدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على ضرورة التصدي بكل حزم لمحاولات الغش أو الخروج عن القواعد المنظمة للامتحانات، متمنيًا لجميع الطلاب والطالبات التوفيق والنجاح.

ومن جهته، أكد الدكتور محمد عمارة رئيس عام امتحانات الدبلومات الفنية، على اتخاذ الإجراءات الخاصة بتجهيز غرف عمليات امتحانات الدبلومات الفنية 2024 ، مؤكداً أنها تضم غرفة رئيسية للامتحانات التحريرية، وغرفة رئيسية للامتحانات العملية والمعملية، بالإضافة إلى غرف عمليات المديريات التعليمية للامتحانات التحريرية والعملية والمعملية، وغرف عمليات الإدارات التعليمية للامتحانات التحريرية والعملية والمعملية.

وأوضح عمارة، أنه تم تكليف رؤساء ووكلاء لجان النظام والإدارة، تكليف مشرفي امتحانات الدبلومات الفنية 2024، كما تم تشكيل لجان أعمال الصندقة لمظاريف أوراق الأسئلة للتعليم الزراعي والتجاري والفندقي.