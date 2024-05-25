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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

دوري أبطال إفريقيا| محمد عبد المنعم: الأهلي يستحق اللقب.. وتعاهدنا على إسعاد الجماهير

صدى البلد

قال محمد عبد المنعم، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الأهلي يستحق الفوز على الترجي والتتويج بدوري أبطال إفريقيا للمرة الـ١٢ في تاريخه، والثانية على التوالي.

وأوضح أن الفريق بذل مجهودًا كبيرًا على مدار الموسم، ونجح في حصد ثلاث بطولات، ويسعى بشكل دائم لاقتناص الألقاب، والتواجد على منصات التتويج.

وأضاف منعم أن اللاعبين تعاهدوا على الفوز بالبطولة وإسعاد الجماهير، مشددًا على أن الفريق كان لا يمكن أن يقبل بخسارة اللقب على ملعبه ووسط جماهيره التي زحفت خلف الفريق وتواجدت بالآلاف؛ لهذا تعاهدنا على إسعاد هذه الجماهير وإهدائهم اللقب الغالي.


 

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