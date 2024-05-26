هل يجب الاعتماد فقط على القرآن وترك السنة.. أزهري يحسم الجدل

أجاب الشيخ أبو اليزيد سلامة، من علماء الأزهر الشريف، على سؤال يقول: هل السيرة النبوية موجودة فقط في القرآن الكريم وهل يجب الاعتماد على القرآن وترك السنة؟

وقال الشيخ أبو اليزيد سلامة، في فيديو لصدى البلد، إن القرآن الكريم ليس كتاب تاريخ أو كتاب قصص، منوها أن القرآن الكريم فيه قصص وأخبار النبي، ولكن القرآن الكريم يشتمل على هدايات وأنوار ودعوة إلى الخير ودعوة إلى تأسيس مجتمع فاضل، فلا يقتصر فقط على القصص أو السير النبوية.

وأضاف أن من حمل القرآن هم من حملوا السنة النبوية، منوها أن كل ما يتكلم به النبي هو وحي، لقول الله (وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى (٣) إِنْ هُوَ إِلا وَحْيٌ يُوحَى (٤) عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى (٥) ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَى (٦) وَهُوَ بِالأفُقِ الأعْلَى).

وأشار إلى أن القرآن الكريم أمرنا بإقامة الصلاة ولكنه لم يفصل كيفية أداء هذه الصلوات وعدد ركعاتها، لكن النبي صلى أمام أصحابه وقال (صلوا كما رأيتموني أصلي) كما أن القرآن تحدث عن الزكاة ولكن لم يذكر تفصيلها ومقدار هذه الزكاة ونصابها.