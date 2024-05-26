مديرية تموين الأقصر تحرر 38 محضرا تموينيا

شنت مديرية تموين الأقصر والإدارات التموينية التابعة لها بحملات تموينية للرقابة على المخابز والأسواق التجارية لمعرفه مدي التزام المخابز والتجار بالقوانين والقرارات الوزارية اسفرت عن تحرير 38 محضرا تموينيا

تم تحرير 12 محضرا لمخابز انتجت خبز غير مطابق للمواصفات و 2 محضر لمخابز انتجت خبز ناقص الوزن و 7 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار و محضر لمخبز لعدم وجود ميزان بالمخبز و محضر لمخبز لعدم إعطاء بون الصرف للمواطنين و 3 محاضر لمخابز تصرفت في 15 شيكارة و 2 محضر بيع سجاير بأزيد من السعر و2 محضر لمخابز أغلقت أثناء مواعيد العمل الرسمية.



و 2 محضر لمخابز متوقفة عن الإنتاج و 2 محضر عدم وجود قائمة تشغيل بالمخابز و محضر عدم نظافة أدوات العجين و 3 محاضر عدم وجود سجل بالمخابز.