تقارير: هناك نقاش حول الإدارة الفلسطينية الرسمية للمعابر في غزة

قال مسؤول فلسطيني كبير لوكالة أنباء العالم العربي، إن "مناقشة متأنية ومفصلة تجري بين الولايات المتحدة ومصر والسلطة الفلسطينية وإسرائيل بشأن الإدارة الفلسطينية الرسمية للمعابر في قطاع غزة، مع إمكانية وجود طرف ثالث باتفاق مصري فلسطيني".

وبحسب المسؤول، فإن "المحادثات تتناول بشكل أساسي معبري كرم أبو سالم ورفح، بالإضافة إلى المعابر الأخرى شمال قطاع غزة، بهدف تسهيل دخول البضائع والمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وحركة الأشخاص منه وإليه".

وواصلت قوات جيش الاحتلال إغلاق معبري كرم أبو سالم التجاري، ورفح الحدودي، رغم أوامر محكمة العدل الدولية، في هذا الشأن.

وأمرت محكمة العدل الدولية، الجمعة الماضي، إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال بضرورة المحافظة على فتح معبر رفح، لتمكين دخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.

وفي 5 مايو 2024، أغلقت قوات الاحتلال بشكل كامل معبر كرم أبو سالم جنوب شرق مدينة رفح، ومنعت إدخال المساعدات الإنسانية، والطبية، وفي السابع من الشهر ذاته، احتلت الجانب الفلسطيني من معبر رفح الحدودي.