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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

26 شادرا.. التموين تطرح 20 ألف رأس ماشية استعدادا لعيد الأضحى

صدى البلد

أكد  الدكتور علي المصيلحي – وزير التموين والتجارة الداخلية، انه سيتم طرح 20 ألف رأس ماشية طازجة تم استيرادها من خلال الشركة المصرية السودانية ليتم طرحها بمنافذ التوزيع والتي يصل عددها 1500 منفذ متنوع ما بين المجمعات الاستهلاكية والشوادر والسيارات المتنقلة بمناسبة عيد الاضحي المبارك.

واشار الدكتور  علي المصيلحي – وزير التموين والتجارة الداخلية، انه سيتم طرح 5000 رأس ضأن مبردة  من خلال تلك المنافذ.

وفي تقرير تلقاه سيادته من الشركة القابضة للصناعات الغذائية ، اكد اللواء  احمد حسنين – الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية انشاء 26 شادرا لبيع الخراف الحية بــ 16 محافظة بجانب 1350 مجمع استهلاكي لتوفير اللحوم للمواطنين ، واشار الي توفير 2400 طن من الدواجن المجمدة واستيراد 600 طن اوراك.

وكشف التقرير الوارد الي  الدكتور علي المصيلحي - وزير التموين والتجارة الداخلية عن التعاقد علي 1000 طن لحوم مجمدة تم وصول 375 طن منها وجاري استلام باقي الكمية واكد اللواء احمد حسنين - الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية انه تم التعاقد ايضاً علي 5000 رأس اغنام بلدي وجاري توريدها من خلال الشركة المصرية السودانية .

وصرح احمد كمال - معاون الوزير المتحدث الرسمي للوزارة ان الوراك المجمدة سيتم طرحها للمواطن بسعر 90 جنيها والصدر عبوة زنة 450 جرام بسعر 57 جنيها ومتوفر كميات  100 طن اوراك و 120 طن صدور.

وأكد المتحدث الرسمي للوزارة أن  الدكتور الوزير قد وجه بأنشاء غرفة عمليات مركزية بالوزارة والشركة القابضة للصناعات الغذائية ومديريات التموين لمتابعة توافر السلع والحالة التموينية وتوافر اسطوانات الغاز والمحروقات بمحطات الوقود ، واضاف ان فروع التجزئه / المجمعات الاستهلاكية سوف تعمل يوم وقفه عرفات واول وثاني وثالث ايام العيد بالاضافة الي استمرار البيع بعدد 2 فرع جملة رئيسي في عواصم المحافظات علي مستوي الجمهورية لتوفير السلع.

واكد احمد كمال معاون الوزير المتحدث الرسمي ان الشركة القابضة للصناعات الغذائية سوف تضخ في منافذها كميات كبيرة من السلع الاساسية بواقع 180 ألف طن سكر معبأ، و 60 ألف طن زيت طعام،  و 15 ألف طن ارز ،   و 20 ألف طن مكرونة، فضلاً عن الكميات التي يتم ضخها علي البطاقات التموينية.

علي المصيلحي – وزير التموين والتجارة الداخلية السودانية المجمعات الإستهلاكية عيد الأضحى اللحوم

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