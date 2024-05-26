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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

زيلينسكي يدعو الرئيسين الأمريكي والصيني لحضور القمة بشأن السلام في أوكرانيا

زيلينسكي
زيلينسكي

حث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأحد، نظيريه الأمريكي جو بايدن والصيني شي جين بينج على حضور قمة السلام في سويسرا الشهر المقبل.

وحسب وكالة “رويترز” للأنباء، قال زيلينسكي في رسالة فيديو: "أناشد زعماء العالم.. الرئيس بايدن، زعيم الولايات المتحدة، والرئيس شي، زعيم الصين.. من فضلكم ادعموا قمة السلام بقيادتكم الشخصية ومشاركتكم". 

وكان وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا، قال في وقت سابق، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يخشى نجاح قمة السلام في سويسرا، لذا تصدر تصريحات مجهولة الصادرة عن مصادر روسية حول الاستعداد المزعوم لزعيم الكرملين لتجميد الحرب.

وتساءل وزير الخارجية الأوكراني: "لماذا تقول "مصادر" روسية فجأة لوسائل الإعلام إن بوتين مستعد لوقف الحرب؟"، مضيفا:  “يحاول بوتين يائسًا تعطيل قمة السلام في سويسرا لأنه خائف من نجاحها”، بحسب ما أوردته وكالة “أوكرينفورم” الأوكرانية.

زيلينسكي بايدن شي جين بينج سويسرا

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