مجلس الشيوخ يحيل عددا من تقارير اللجان النوعية إلى الحكومة لتنفيذ توصياتها

أحال مجلس الشيوخ عددا من تقارير اللجان النوعية إلى الحكومة لتنفيذ ما جاء بها من توصيات.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس المنعقدة الآن برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، وتلك التقارير بشأن طلبات مناقشة أو اقترحات مقدمة من العديد من النواب وتم مناقشتها باللجان النوعية، وجاء بتلك التقارير المعد بشأنها توصيات لذا أحالها المجلس إلى الحكومة لتنفيذ ما جاء من توصيات.

وتلك التقارير جاءت كالتالي:

1- تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد فوزی، بشأن "نشر سيارات الشهر العقارى والتوثيق التابعة لوزارة العدل بمختلف القرى الريفية وتوابعها لتيسير عمليات التوثيق والشهر العقاري".

2- تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب/ محمد عمارة، بشأن التوسع في تطبيق الشمول المالي وتعظيم إيرادات الدولة وتقليص التضخم، وحسن تطبيق منظومة الإيصال الإلكتروني.

3 - تقرير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل عن الاقتراح برغبة المقدم من السيد النائب عمرو عزت، بشأن “استكمال المرحلة الثانية من عمليات تطوير وتحديث سوق زنين الحضاري”.

4 - تقارير لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن الاقتراحات برغبات المقدمة من النائبة سماء سليمان، بشأن “تفعيل دور وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في تعزيز التفكير النقدى لدى الطلاب”، والنائبة راجية الفقى بشأن زيادة أعداد مكاتب البريد المتنقلة على شكل أكشاك، والنائب أحمد فوزى بشأن "إنشاء الأكاديمية المصرية للذكاء الاصطناعي".

5 - تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشباب والرياضة ومكتب لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمود أبو سديرة، والنائب مجدي القاضي، والنائب أحمد جلال أبو الدهب، بشأن سرعة إنشاء ملعب نجيل صناعي خماسي بمركز شباب الحما مركز طما - محافظة سوهاج.

6 - تقرير لجنة الزراعة والري عن طلب المناقشة العامة المقدم من النائب إيهاب وهبة وعشرين عضواً من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن سبل تعزيز استخدام التكنولوجيا في مجال الإنتاج الزراعي.

7 - تقريرا اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري ومكتب لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل عن الاقتراحين برغبة المقدمين من:

النائب عمرو السعيد فهمي، بشأن إنشاء إدارة زراعية بمدينة بشبيش، والنائب محمد عمارة، بشأن التوسع في رقعة الأراضي الزراعية بالإضافة إلى رفع كفاءة الملاحة في نهر النيل.

